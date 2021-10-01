С 11 октября Молдавская ГРЭС может сократить поставки электроэнергии в правобережную Молдову. Об этом говорится в письме, которое предприятие уже направляет энергетическим компаниям. Первым письмо опубликовал 7 октября член партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Александр Слусарь, а в FEE Nord подтвердили для newsmaker.md, что оно подлинное.
Как рассказал Александр Слусарь, Молдавская ГРЭС рассылает энергетическим предприятиям письмо с предупреждением о возможных перебоях с поставкой электроэнергии. Слусарь опубликовал письмо, которое МолдГРЭС направила FEE Nord.
В письме говорится, что в связи с тем, что не урегулирована ситуация с обеспечением в полном объеме транспортировки российского природного газа через Украину, сокращены поставки газа на МолдГРЭС.
«Если „Молдовагаз“ не решит этот вопрос с „Газпромом“ до 10 октября, с 11 октября Молдавская ГРЭС будет вынуждена пропорционально сократить договорные поставки электроэнергии», — говорится в письме.
В FEE Nord подтвердили NM, что получили такое письмо, и заявили, что сейчас решают, какие меры принять в связи с этим.
NM обратился за комментарием в «Молдовагаз», но к моменту публикации материала ответ не пришел.
Alexandr Slusari
Напомним, накануне «Молдовагаз» призвал потребителей уменьшить расход газа. Как рассказали в компании, из-за того, что контракт с «Газпромом» продлили за несколько часов до его истечения, у российского концерна не было оснований для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь.
«Фактически, в контракте на октябрь для потребителей правобережья Днестра предусмотрено 54 млн кубометров природного газа или 67% из необходимых 80 млн кубометров. Как следствие, начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый „Газпромом“ объем. Покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего падает давление в газотранспортной системе „Молдоватрансгаз“», — говорится в сообщении предприятия.
Следует отметить, что министр инфраструктуры Андрей Спыну с 7 по 8 октября принимает участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. «В ходе форума я обсужу договор между „Молдовагаз“ и „Газпромом“ о поставках природного газа, учитывая цель Кишинева завершить переговоры к концу этого месяца», — отметил накануне Спыну. newsmaker.md