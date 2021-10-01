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В Бендерах до конца месяца изменится маршрут нескольких автобусов и маршруток
В Бендерах в связи с ремонтными работами с 8 по 30 октября закрывается движение по ул. Московской на участке от ул. Коммунистической до Суворова.
Изменится и движение общественного транспорта, сообщает Госадминистрация города.
Автобусы и маршрутные такси будут курсировать по следующему маршруту:
- автобусы № 7 и 7 «льготный» с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок» далее ул. Коммунистическая – ул. Тираспольская и далее по маршруту;
- маршрутные такси № 1, 5, 4 «льготный» и 6 «льготный» с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок» далее ул. Коммунистическая – ул. Комсомольская и далее по маршруту.
bendery-ga.org
- Сегодня, 20:36
- DTV
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