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В Бендерах до конца месяца изменится маршрут нескольких автобусов и маршруток

В Бендерах до конца месяца изменится маршрут нескольких автобусов и маршруток

В Бендерах в связи с ремонтными работами с 8 по 30 октября закрывается движение по ул. Московской на участке от ул. Коммунистической до Суворова.

Изменится и движение общественного транспорта, сообщает Госадминистрация города.

Автобусы и маршрутные такси будут курсировать по следующему маршруту:

- автобусы № 7 и 7 «льготный» с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок» далее ул. Коммунистическая – ул. Тираспольская и далее по маршруту;

- маршрутные такси № 1, 5, 4 «льготный» и 6 «льготный» с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок» далее ул. Коммунистическая – ул. Комсомольская и далее по маршруту.

В Бендерах до конца месяца изменится маршрут нескольких автобусов и маршруток
bendery-ga.org
  • Сегодня, 20:36
  • DTV
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