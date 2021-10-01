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В Одесской области поселились десятки редких птиц (фото)

В Одесской области поселились десятки редких птиц (фото)

Стая розовых фламинго, которые прилетели в Национальный парк "Тузловские лиманы" еще в сентябре, все еще не улетели на зимовку в теплые края. Птиц не пугает даже холодная октябрьская погода.

Об этом сообщил научный сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook, пишет unian.net.

В районе лимана Бернас насчитали почти 65 розовых фламинго, которые для Украины очень редкие. Впервые птиц заметили на озере Сиваш в 2017 году, а в 2020 году стаю фламинго видели на Тилигульском лимане. Также птицы посещали Дунайские плавни, а теперь почти месяц живут и кормятся в Тузловских лиманах.

"Будем надеяться, что розовые фламинго скоро загнездятся в нашем нацпарке. Только нужно подготовить им специфические острова. Фламинго нуждаются в особых экологических условиях, гнездятся на больших илистых площадях вблизи неглубоких соленых водоемов, имеющих островки. Питаются фламинго мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, одноклеточными водорослями, семенами некоторых растений", - рассказал Русев.

При этом он отметил, что птицам в Украине нужна защита от охотников и экологически бессознательных людей.

В Одесской области поселились десятки редких птиц (фото)

В Одесской области поселились десятки редких птиц (фото)
unian.net
  • Сегодня, 20:41
  • DTV
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