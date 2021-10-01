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Полузащитник "Шерифа": Надеюсь, "Манчестер Юнайтед" следит за мной

Полузащитник "Шерифа": Надеюсь, "Манчестер Юнайтед" следит за мной

Полузащитник тираспольского "Шерифа" Эдмунд Аддо надеется, что "Манчестер Юнайтед" будет наблюдать за его выступлением в этом сезоне Лиги Чемпионов. Об этом 21-летний футболист рассказал Joy FM.

В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей во всех турнирах за "Шериф", в которых он отличился одной результативной передачей, сообщает moldfootball.com

Учитывая, что впереди у клуба еще 4 важнейших матча, Эдмунд Аддо уверен, что сможет себя показать: "В идеале я мечтаю играть за "Манчестер Юнайтед". Какой игрок не хочет быть в одном из сильнейших футбольных клубов Европы? Я не исключение. Я с детства болел за красных дьяволов, но сегодня мне нужно очень много работать".

Также он отметил, что усиленно готовится к предстоящим играм и уверен, что они дадут ему толчок в карьере.

"Я надеюсь, что "Манчестер Юнайтед" следит за мной. Я стремлюсь получить шанс и проявить себя в Лиге Чемпионов - теперь для меня это самое главное, - подчеркнул Эдмунд Аддо.
moldfootball.com
  • Вчера, 11:30
  • DTV
  • Просмотров: 58
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