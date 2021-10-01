Полузащитник тираспольского "Шерифа" Эдмунд Аддо надеется, что "Манчестер Юнайтед" будет наблюдать за его выступлением в этом сезоне Лиги Чемпионов. Об этом 21-летний футболист рассказал Joy FM.
В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей во всех турнирах за "Шериф", в которых он отличился одной результативной передачей, сообщает moldfootball.com
Учитывая, что впереди у клуба еще 4 важнейших матча, Эдмунд Аддо уверен, что сможет себя показать: "В идеале я мечтаю играть за "Манчестер Юнайтед". Какой игрок не хочет быть в одном из сильнейших футбольных клубов Европы? Я не исключение. Я с детства болел за красных дьяволов, но сегодня мне нужно очень много работать".
Также он отметил, что усиленно готовится к предстоящим играм и уверен, что они дадут ему толчок в карьере.
"Я надеюсь, что "Манчестер Юнайтед" следит за мной. Я стремлюсь получить шанс и проявить себя в Лиге Чемпионов - теперь для меня это самое главное, - подчеркнул Эдмунд Аддо. moldfootball.com