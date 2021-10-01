Dnestr.TV

 
0

Европарламент выступил против использования систем массового распознавания лиц

Европарламент выступил против использования систем массового распознавания лиц

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. По мнению депутатов, такая слежка угрожает правам и свободам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

В частности, за соответствующую резолюцию проголосовали 377 депутатов, 248 - против, а 62 - воздержались, сообщает rbc.ua.

"Использование приложений искусственного интеллекта должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность значительно повлиять на жизнь людей. В частности, любое широкое применение для целей массовой слежки следует считать непропорциональной мерой", - говорится в резолюции.

Согласно резолюции, объектом слежки в ЕС могут быть лишь те лица, которых подозревают в преступлении.

"Государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом", - указано в документе.

Кроме этого, депутаты Европарламента также призвали запретить:

использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система искусственного интеллекта американского стартапа Clearview, которую уже используют стражи порядка в некоторых странах;

системы прогнозирования правонарушений, основанные на поведенческих данных.

Также в резолюции указано, что системы идентификации на основе искусственного интеллекта чаще неверно идентифицируют этнические меньшинства, ЛГБТ, пожилых людей и женщин.
rbc.ua
  • Вчера, 11:38
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна