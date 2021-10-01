Председателем Правительства ПМР подписано Постановление № 321, исключающее из Перечня наименований документов разрешительного характера в сфере экономической деятельности «Регистрационный талон на занятие предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров на легковом такси», сообщается на сайте Пресс-служба Правительства.
Ранее предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на легковом такси, необходимо было ежемесячно обращаться в государственные администрации городов (районов) для получения данного талона.
В рамках мероприятий по реализации административной реформы проведен анализ документов, предоставляемых заявителем для получения талона, а также изучены административные процедуры, осуществляемые должностными лицами при предоставлении данной государственной услуги. По результатам проведенной работы талон признан избыточным документом, представляющим собой излишний административный барьер. gov-pmr.org