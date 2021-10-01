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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 1 по 7 октября на территории республики зарегистрировано 162 заявления и сообщения о преступлениях. По 121 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период были зарегистрированы один грабёж (раскрыт), одно изнасилование (подозреваемый установлен), 35 краж (девять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано четыре обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 12 госдолжников и 3 неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел выявили 1140 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления десять водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, г. Бендеры – три, Дубоссарского и Рыбницкого районов – по одному.

С 1 по 7 октября на территории республики зарегистрировано семь пожаров. В одном из них в столице погиб человек. Причина ЧП устанавливается. В с. Парканы гражданин получил травмы в пожаре по причине неосторожного обращения с огнём. Кроме того, два пожара произошли на территории обслуживания г. Тирасполь, столько же – в г. Рыбница, один – в Григориопольском районе (с. Токмазея). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 17 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:10
  • DTV
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