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Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову

Додон попросил Козака продлить контракт на поставку газа в Молдову

В ходе своего визита в Москву глава Партии социалистов Молдовы Игорь Додон попросил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о продлении старого контракта на поставки газа в Молдову.

Додон также выразил надежду, что правительство Республики Молдова будет достаточно конструктивным, чтобы достигнуть такого результата в ходе переговоров, сообщает sputnik.md.

"Что означает продление контракта, о котором мы договорились когда-то. Это означает цену 220-230 долларов за тысячу кубометров в 2021 году. И 230-240 долларов на следующий год. Это была моя просьба к господину Козаку. Об этом я сейчас говорю публично", - рассказал Додон.

Правительственная делегация во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским совершила визит в Москву 7 октября. Делегация провела встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в свою очередь принимает участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге.

На полях форума планируется провести дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.
sputnik.md
  • Вчера, 20:15
  • DTV
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