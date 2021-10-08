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В России готовят подход к обеспечению въезда иностранцев во время пандемии

В России готовят подход к обеспечению въезда иностранцев во время пандемии

Российское МВД готовит новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

По его словам, это будет транспарентный комплексный подход к тому, чтобы обеспечивать этот процесс в условиях пандемии, передает ria.ru.

"Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные", — сказал Лавров.

Он добавил, что это займет еще пару месяцев, и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя в России комфортно.
Ранее в Кремле выразили надежду на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в переговорах были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма и работа идет в конструктивном ключе.
ria.ru
  • Вчера, 20:19
  • DTV
  • Просмотров: 42
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