В рамках проекта «Защищённая от насилия семья» будут проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение семейно-бытового насилия на местном уровне в Григориопольском и Дубоссарском районах. Как сообщила председатель тираспольской организации «Женские инициативы» Наталья Савчина, проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
«Продолжительность проекта 6 месяцев (сентябрь-февраль) и мы его будем внедрять совместно с партерами из Кишинева - Центром по правам женщин. ЦПЖ - это неправительственная организация, зарегистрированная в 2009 году. Основная цель нашей совместной работы - предотвращение семейно-бытового насилия путем прямой работы с жертвами домашнего насилия и агрессорами, оказывая психологическую, социальную и юридическую помощь», - рассказала Савчина.
Она отметила, что насилие по своим последствиям относится к самым тяжелым психологическим травмам и пережитое в детстве насилие влияет на всю последующую жизнь человека.
«В работе с жертвами домашнего насилия основная цель заключается в уменьшении и ликвидации травматических переживаний, чувства собственной неполноценности, ущербности, в формировании адекватной самооценки. Мы окажем поддержку 7 семьям и 10 детям, из которых 5 семей и 7 детей, проживают в Григорипольском районе и остальные - в Дубоссарском районе. Помощь жертвам домашнего насилия будет существенно отличаться в зависимости от ситуации насилия, её многократности, масштабности, от возраста человека, пережившего насилие и так далее», - констатировала Наталья Савчина.
В рамках проекта предусмотрено наращивание потенциала профильных структур Григориопольского и Дубоссарского районов в целях противодействия и предотвращения семейно-бытового насилия. Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций, таких как НП «Женские инициативы», а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является данная организация.