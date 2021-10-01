Dnestr.TV

 
0

Защищённая от насилия семья

Защищённая от насилия семья

В рамках проекта «Защищённая от насилия семья» будут проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение семейно-бытового насилия на местном уровне в Григориопольском и Дубоссарском районах. Как сообщила председатель тираспольской организации «Женские инициативы» Наталья Савчина, проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.

«Продолжительность проекта 6 месяцев (сентябрь-февраль) и мы его будем внедрять совместно с партерами из Кишинева - Центром по правам женщин. ЦПЖ - это неправительственная организация, зарегистрированная в 2009 году. Основная цель нашей совместной работы - предотвращение семейно-бытового насилия путем прямой работы с жертвами домашнего насилия и агрессорами, оказывая психологическую, социальную и юридическую помощь», - рассказала Савчина.

Она отметила, что насилие по своим последствиям относится к самым тяжелым психологическим травмам и пережитое в детстве насилие влияет на всю последующую жизнь человека.

«В работе с жертвами домашнего насилия основная цель заключается в уменьшении и ликвидации травматических переживаний, чувства собственной неполноценности, ущербности, в формировании адекватной самооценки. Мы окажем поддержку 7 семьям и 10 детям, из которых 5 семей и 7 детей, проживают в Григорипольском районе и остальные - в Дубоссарском районе. Помощь жертвам домашнего насилия будет существенно отличаться в зависимости от ситуации насилия, её многократности, масштабности, от возраста человека, пережившего насилие и так далее», - констатировала Наталья Савчина.

В рамках проекта предусмотрено наращивание потенциала профильных структур Григориопольского и Дубоссарского районов в целях противодействия и предотвращения семейно-бытового насилия. Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций, таких как НП «Женские инициативы», а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является данная организация.
  • Вчера, 19:20
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна