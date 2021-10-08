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Драники от «Ябатьки»: Лукашенко готов бесплатно рекламировать местные продукты

Драники от «Ябатьки»: Лукашенко готов бесплатно рекламировать местные продукты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что готов бесплатно рекламировать продукцию предприятий «Белкоопсоюза»:

«Если вы это под маркой „Батька“ или еще там что-то придумаете, „Ябатька“ сейчас модно, и если вы хотите это продавать под такой маркой — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь».

Президент вспомнил, как летом посетил пекарню в Свислочи, где попробовал хлеб. И практически сразу же директор предприятия заявила о популярности плетенки и ее новом народном названии: «Батькова», передает eadaily.com.

Кстати, «Ябатька» — неологизм, возникший в среде оппозиционеров, обозначающий сторонников Лукашенко и участников провластных мероприятий.

Ранее глава государства заявил, что в настоящий момент белорусские граждане хотят драников и смаженки.

«Мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу», — рассказал Лукашенко на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

По его мнению, стремление сограждан пробовать что-то новое вполне естественное: «Попробовали. И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, — это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников».

Лукашенко уверен: сейчас наступил «новый период в жизни белорусов».

«Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять», — резюмировал белорусский президент.


eadaily.com
  • Вчера, 20:46
  • DTV
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