Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко, сообщает vz.ru.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.