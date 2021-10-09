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136 стран мира согласились на "глобальный налог"

136 стран мира согласились на "глобальный налог"

Страны Организации экономического сотрудничества и развития достигли договорённости о внедрении единого налога на деятельность глобальных корпораций. С 15% сбором согласились 136 стран из 140, участвовавших в переговорах. На их долю приходится более 90% мирового ВВП. Отмечается, что реформа коснётся сотни крупнейших компаний и позволит перераспределить 125 миллиардов долларов, сообщает euronews.com.

Брюно ле Мэр, министр финансов Франции:

"Соглашение открывает дорогу к настоящей налоговой революции XXI века. Это революция, поскольку назад мы уже не вернёмся. Это налоговая революция, поскольку она сделает налогообложение более справедливым. Цифровые гиганты наконец будут вносить справедливый налоговой вклад в те страны, где они зарабатывают".

Документ подвергся резкой критике со стороны международного объединения Oxfam, которое занимается проблемами бедности. По словам его представителей, соглашение оказалось "беззубым": заложенные в него параметры слишком низки, поэтому для бедных стран ничего практически не изменится, хотя именно в их интересах, теоретически, реформа и проводится.


euronews.com
  • Сегодня, 12:32
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