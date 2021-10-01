8 октября 2021 года в Бендерах, в День города, родилось семеро малышей - 6 мальчиков и 1 девочка.
Их мамы принимали поздравления от руководства города. Вместе с приветственным адресом от главы Госадминистрации им вручили цветы и подарочный сертификат на 1000 рублей.
"Уверен, что Вы воспитаете достойного гражданина нашего города и республики, который своим добросовестным трудом прославит родные Бендеры, способствует сохранению их историко-культурное наследие, преумножит богатства. Пусть этот маленький человек привнесет в жизнь положительные эмоции, новые смыслы и радостные приятные хлопоты", - отметил в приветственном адресе Роман Иванченко.