Только за первый месяц нынешнего года Республика Молдова получила 186 иммиграционных заявлений, большинство из которых поступило из Украины, Румынии и Турции.
Согласно государственной статистике Министерства внутренних дел Молдовы, за первый месяц 2021 года в нашу страну иммигрировало не менее 186 человек, пишет mybusiness.md ссылаясь на anticoruptie.md.
Среди тех, кто выбрал Республику Молдова в качестве страны назначения, большинство составляют украинцы - 44 человека, за ними следуют румыны - 29 граждан, турки заняли третье место - 25 по численности, а завершают рейтинг иммигранты из Российской Федерации (17) и Грузии (9).
Большинство приезжают с целью воссоединения семей, работы или учебы. Следует отметить, что иммигрант не приезжют в Молдову для длительного лечения или в поисках убежища.
Из таких стран, как Швейцария, Франция, Греция, Кипр, Кыргызстан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, в Молдову прибыли только по одному гражданину. mybusiness.md