Dnestr.TV

 
0

ТОП-5 стран, граждане которых имигрируют в Молдову

ТОП-5 стран, граждане которых имигрируют в Молдову

Только за первый месяц нынешнего года Республика Молдова получила 186 иммиграционных заявлений, большинство из которых поступило из Украины, Румынии и Турции.

Согласно государственной статистике Министерства внутренних дел Молдовы, за первый месяц 2021 года в нашу страну иммигрировало не менее 186 человек, пишет mybusiness.md ссылаясь на anticoruptie.md.

Среди тех, кто выбрал Республику Молдова в качестве страны назначения, большинство составляют украинцы - 44 человека, за ними следуют румыны - 29 граждан, турки заняли третье место - 25 по численности, а завершают рейтинг иммигранты из Российской Федерации (17) и Грузии (9).

Большинство приезжают с целью воссоединения семей, работы или учебы. Следует отметить, что иммигрант не приезжют в Молдову для длительного лечения или в поисках убежища.

Из таких стран, как Швейцария, Франция, Греция, Кипр, Кыргызстан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, в Молдову прибыли только по одному гражданину.
mybusiness.md
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Глава государства предложил освободить защитников ПМР о ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Глава государства предложил освободить защитников ПМР о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна