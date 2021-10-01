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Протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу Порошенко под Киевом
У здания собрались не только противники политика, но и сторонники, которые представляются ветеранами АТО.
В селе Козин под Киевом протестующие шесть раз за ночь пытались штурмовать виллу бывшего президента Петра Порошенко. Об этом пишет life.ru со ссылкой на украинскую газету "Вести".
Запланированное выступление разных фракций в итоге превратилось в потасовку. Противники политика пытались попасть внутрь имения.
Уточняется, представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотели ограничить участие несовершеннолетних в провокациях.
life.ru
- Сегодня, 20:35
- DTV
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