Во время раскопок, проведённых археологами в этом году на территории Тираспольской крепости, из расстрельных ям были извлечены останки 450 жертв политических репрессий 1930-х годов. В процессе работы специалисты столкнулись с уникальным явлением – отдельные части тела одного из погибших были мумифицированы. На костях местами видна кожа, на черепе – волосы. Как показывает практика, кисти рук у тех, кого находят при раскопках, зачастую не сохраняются вовсе. А на этих останках они не только сохранились, но и зафиксировались в отчётливом положении, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
«Пальцы сложились таким образом, что при известной доле воображения и, конечно же, веры, потому что вера – определяющее обстоятельство, можно думать, что человек в последний момент либо крестил, либо благословлял убивающих его», – отметил старший научный сотрудник НИЛ «Археология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко Игорь Четвериков. Он возглавлял прошедшие в этом году по инициативе МВД раскопки. – «Мумифицируются те тела, чьи обладатели при жизни славились благочестием, примерным поведением, многое сделали для популяризации святой церкви и, быть может, даже совершили какие-то духовные подвиги во славу церкви», – добавил специалист.
Нетленные останки были найдены в третьей из четырёх расстрельных ям. Изучив архивные документы и списки приговорённых к казни, историки пришли к выводу: они принадлежат одному из расстрелянных 11 октября 1938 года – Флору Игнату Иосифовичу. Мужчина 1867 года рождения, уроженец селаБайталы. Сегодня это территория Украины.
«Молдаванин, беспартийный, из кулаков, до ареста – колхозник. Бывший церковный староста, группировал вокруг себя церковников. Являлся участником контрреволюционной шпионской повстанческой организации. Готовился к вооружённому восстанию, проводил антисоветскую агитацию», – всё это выдержки из архивных документов. С останков взяты образцы ДНК, сейчас ищут родственников Флора Игната Иосифовича, чтобы сравнить.
В воскресенье, 10 октября, с разницей 83 года (без дня) от даты расстрела мужчины, недалеко от порохового погреба бастиона «Владимир» Тираспольской крепости прошло торжественное перезахоронение нетленных останков. На церемонии присутствовали представители органов государственной власти, а также духовенства во главе с архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой. Перезахоронению предшествовала Божественная литургия в Храме новомучеников и исповедников церкви Русской. Уже после по всем канонам православной церкви останки были преданы земле. Свой покой расстрелянный в годы лихолетья мужчина нашёл рядом с храмом. Присутствующие возложили к могиле цветы.
«Сегодня мы исполнили свой христианский долг, умерший отпет, мы торжественно его напутствовали молитвами», – отметил архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
Останки остальных людей, обнаруженных при раскопках, будут перезахоронены в братской могиле на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий, расположенном недалеко от храма.