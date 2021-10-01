Dnestr.TV

 
0

Найденные в Тирасполе останки жертвы репрессий 1930-х годов оказались мощами

Найденные в Тирасполе останки жертвы репрессий 1930-х годов оказались мощами

Во время раскопок, проведённых археологами в этом году на территории Тираспольской крепости, из расстрельных ям были извлечены останки 450 жертв политических репрессий 1930-х годов. В процессе работы специалисты столкнулись с уникальным явлением – отдельные части тела одного из погибших были мумифицированы. На костях местами видна кожа, на черепе – волосы. Как показывает практика, кисти рук у тех, кого находят при раскопках, зачастую не сохраняются вовсе. А на этих останках они не только сохранились, но и зафиксировались в отчётливом положении, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

«Пальцы сложились таким образом, что при известной доле воображения и, конечно же, веры, потому что вера – определяющее обстоятельство, можно думать, что человек в последний момент либо крестил, либо благословлял убивающих его», – отметил старший научный сотрудник НИЛ «Археология» ПГУ им. Т.Г. Шевченко Игорь Четвериков. Он возглавлял прошедшие в этом году по инициативе МВД раскопки. – «Мумифицируются те тела, чьи обладатели при жизни славились благочестием, примерным поведением, многое сделали для популяризации святой церкви и, быть может, даже совершили какие-то духовные подвиги во славу церкви», – добавил специалист.

Нетленные останки были найдены в третьей из четырёх расстрельных ям. Изучив архивные документы и списки приговорённых к казни, историки пришли к выводу: они принадлежат одному из расстрелянных 11 октября 1938 года – Флору Игнату Иосифовичу. Мужчина 1867 года рождения, уроженец селаБайталы. Сегодня это территория Украины.

«Молдаванин, беспартийный, из кулаков, до ареста – колхозник. Бывший церковный староста, группировал вокруг себя церковников. Являлся участником контрреволюционной шпионской повстанческой организации. Готовился к вооружённому восстанию, проводил антисоветскую агитацию», – всё это выдержки из архивных документов. С останков взяты образцы ДНК, сейчас ищут родственников Флора Игната Иосифовича, чтобы сравнить.

В воскресенье, 10 октября, с разницей 83 года (без дня) от даты расстрела мужчины, недалеко от порохового погреба бастиона «Владимир» Тираспольской крепости прошло торжественное перезахоронение нетленных останков. На церемонии присутствовали представители органов государственной власти, а также духовенства во главе с архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой. Перезахоронению предшествовала Божественная литургия в Храме новомучеников и исповедников церкви Русской. Уже после по всем канонам православной церкви останки были преданы земле. Свой покой расстрелянный в годы лихолетья мужчина нашёл рядом с храмом. Присутствующие возложили к могиле цветы.

«Сегодня мы исполнили свой христианский долг, умерший отпет, мы торжественно его напутствовали молитвами», – отметил архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Останки остальных людей, обнаруженных при раскопках, будут перезахоронены в братской могиле на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий, расположенном недалеко от храма.

Найденные в Тирасполе останки жертвы репрессий 1930-х годов оказались мощами

Найденные в Тирасполе останки жертвы репрессий 1930-х годов оказались мощами

Найденные в Тирасполе останки жертвы репрессий 1930-х годов оказались мощами
Источник, фото: mvdpmr.org
  • Сегодня, 20:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Глава государства предложил освободить защитников ПМР о ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Глава государства предложил освободить защитников ПМР о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна