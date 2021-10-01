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Бендерские баскетболисты – обладатели кубка Приднестровья

Бендерские баскетболисты – обладатели кубка Приднестровья

Прошёл первый розыгрыш Кубка Приднестровья по баскетболу среди мужских команд. За победный трофей сражались 5 команд. По словам играющего тренера Суклейской ДЮСШ, изначальное положение команд в сетке было основано на результатах прошлого сезона чемпионата Приднестровья. Он описал расклад сил на стартовом этапе розыгрыша, передает novostipmr.com.

«На этапе одной четвертой команда СДЮШОР-1 города Тирасполя одержала уверенную победу над ДЮСШ из Днестровска со счетом 84:55 и вышла в полуфинал, где её уже ждал победитель прошлого чемпионата – СДЮШОР-2 из Бендер. Бендерчане в полуфинальном матче подтвердили свой статус лидера уверенной победой над столичной командой 81:61», - сказал Сергей Мякинин.

Во втором полуфинале сошлись серебряный и бронзовый призеры прошлого чемпионата Суклейская ДЮСШ и «Красная Звезда». В итоге 115:65 в пользу суклейских баскетболистов. Коллектив «Красной Звезды» затем уверенно переиграл (78:67) столичную СДЮШОР-1 в матче за третье место.

Финальный поединок с участием баскетболистов из Бендер и Суклеи выдался зрелищным: ДЮСШ вела, затем вырвалась вперед СДЮШОР-2. Со счетом 109:90 бендерский клуб одержал победу и стал первым обладателем кубка Приднестровья.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:05
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