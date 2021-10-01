На заседании Оперативного штаба при Президенте говорили о том, что рост COVID-заболеваемости составляет в среднем 10% в неделю. Занято порядка полутора тысяч койко-мест. Общая загруженность госпитальной сети в ее нынешнем формате превышает 90%. Как показывает опыт, при необходимости размер коечного фонда может быть доведен до 2850 единиц. Сейчас к приему инфицированных пациентов готовят профилакторий «Тиротекс», а также БЦМиР. Центр матери и ребенка Бендер будет принимать детей с COVID-19 и их родителей со всей республики.
В Дубоссарах вышел из строя компьютерный томограф. Президент поручил незамедлительно выделить средства на его ремонт. На выполнение работ понадобится не меньше пяти дней. В этот период дубоссарских пациентов, срочно нуждающихся в проведении компьютерной томографии, будут направлять в тираспольский и рыбницкий госпитали, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский обратил внимание участников заседания Оперштаба на поступающие от граждан обращения относительно неблагоустроенности некоторых помещений детского отделения Слободзейского госпиталя. Президенту пояснили, что для проведения ремонтных работ понадобится освободить палаты, что в условиях заполненности стационара достаточно проблематично. Самые острые проблемы будут пока решать точечно.
Министр здравоохранения подняла вопрос о допуске студентов 3 и 4 курсов медицинских колледжей к практике. Из-за пандемии они второй год ограничены в таких занятиях, что недопустимо при подготовке специалистов медицинского профиля. Минздраву совместно с СЭС поручено выработать оптимальный механизм. Обсуждали также вопрос, поднятый студентами медфакультета ПГУ, задействованными в работе кризисных центров. Бывают ситуации, когда преподаватели ставят так называемый прогул студентам, которые не присутствовали на занятиях, находясь в это время на дежурстве в центре. Вадим Красносельский такой подход считает недопустимым, а позицию этих педагогов – антигражданской. Руководству ПГУ указано на существующую проблему и поручено ее решить.
На совещании Главе государства доложили о том, что в ближайшее время ожидается поставка 50000 COVID-тестов. Говоря о закупках по линии здравоохранения, Вадим Красносельский подчеркнул, что стремление к более низкой цене не должно сказаться на качестве приобретаемой продукции.