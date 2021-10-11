Джон Уолворт из Огайо, США, подал в суд на свою жену Джуди из-за инцидента, когда он упал с лестницы, споткнувшись об туфли супруги, пишет Oddity Central.
В результате падения мужчина получил множественные переломы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Как рассказал пострадавший, он заплатил за лечение $80 000. Более того, Джон утверждает, что потерял еще около $18 000 из-за незапланированного больничного. Желая возместить потери, Уолворт обратился к адвокату и подал иск в суд, передает gazeta.ru Во время дачи показаний Джуди рассказала, что всегда оставляет туфли в одном месте и не видела, как упал Джон. Поэтому женщина не может быт уверенной, что Уолворт споткнулся именно о ее обувь.
«Если бы мистер Уолворт смотрел под ноги, он бы легко увидел эти туфли на полу», — прокомментировал инцидент адвокат Джуди.
Однако закон оказался не на стороне мужчины. Коллегия судей согласилась с доводами адвоката и ответчика, отклонив иск Джона. Как уточняют журналисты, супруги все еще живут вместе.