Государственный секретарь Министерства здравоохранения Молдовы Светлана Николаеску и вице-премьер по вопросам цифровизации Юрие Цуркану выступили с заявлениями для прессы. Это произошло после заседания Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению, ссылается на Ziarul de Garda bloknot-moldova.md.
В период с 5 по 11 октября текущего года гражданами на въезде в Молдову было заполнено 5 500 эпидемиологических карт. В этом контексте вице-премьер по вопросам цифровизации Юрие Цуркану заявил, что власти внесут поправки в сертификат COVID-19, чтобы сделать его совместимым с европейским сертификатом.
- Эти карты заполняют непривитые люди, затем документы отправляют в медицинские учреждения. С 11 октября форма сертификата COVID-19 будет изменена, чтобы соответствовать европейскому сертификату. Новые сертификаты будут доступны с 15 октября, и граждане смогут скачать их на сайте certifcate-covid.gov.md. Сейчас мы находимся в процессе технического тестирования платформы, - сказал Цуркану.
Кроме того, Государственный секретарь Министерства здравоохранения Молдовы сообщила об изменениях, касающихся учеников и студентов. Учащиеся, находящиеся на карантине, смогут вернуться на занятия раньше, если у них будет отрицательный результат теста на COVID-19. Приступить к занятиям они смогут уже на седьмой день, сообщает newsmaker.md.
В Молдове школьники и студенты, которые находятся на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом, могут прервать режим самоизоляции на седьмой день, если предоставят отрицательный тест на COVID-19. Тестировать школьников и студентов будут бесплатно. Об этом после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 11 октября сообщила госсекретарь минздрава Светлана Николаеску.
«Ученики могут прервать карантин спустя семь дней, если предоставят отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течении 24 часов. Эти учащиеся смогут вернуться к занятиям с физическим присутствием», — заявила Николаеску.
По последним данным министерства просвещения, в Молдове более 11 тыс. учеников находятся на карантине, отметила Николаеску. «У этих детей будет возможность раньше вернуться к занятиям с физическим присутствием. Отметим, школьники и студенты смогут бесплатно сделать тест на коронавирус в поликлинике», — добавила госсекретарь минздрава.
Также, по решению Нацкомиссии общественного здоровья, медуниверситет имени Николая Тестемицану в Кишиневе возобновит смешанный формат обучения.