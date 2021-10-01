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С начала года на территории республики зарегистрировано 2291 преступление

С начала года на территории республики зарегистрировано 2291 преступление

С начала года на территории республики зарегистрировано 2291 преступление. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, их количество снизилось почти на 13%.

Число совершённых тяжких противозаконных деяний стало ниже на 14,5%. На 13% меньше зарегистрировано преступлений по линии уголовного розыска и на 9% меньше – по линии милиции общественной безопасности, передает пресс-центр МВД ПМР.

Из числа расследованных уголовных дел отмечено снижение: более чем на 14% преступлений, совершённых неработающими, и на 28% – иностранными гражданами.

Несмотря на общее снижение преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, лицами, употребляющими запрещённые вещества, совершено 114 преступлений. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8% возросло количество противозаконных деяний, совершённых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

По оконченным производством уголовным делам раскрываемость составила 90,6%. В целом же криминогенная обстановка в республике остаётся стабильной и находится под непрерывным контролем правоохранительных органов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:56
  • DTV
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