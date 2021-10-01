С начала года на территории республики зарегистрировано 2291 преступление. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, их количество снизилось почти на 13%.
Число совершённых тяжких противозаконных деяний стало ниже на 14,5%. На 13% меньше зарегистрировано преступлений по линии уголовного розыска и на 9% меньше – по линии милиции общественной безопасности, передает пресс-центр МВД ПМР.
Из числа расследованных уголовных дел отмечено снижение: более чем на 14% преступлений, совершённых неработающими, и на 28% – иностранными гражданами.
Несмотря на общее снижение преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, лицами, употребляющими запрещённые вещества, совершено 114 преступлений. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8% возросло количество противозаконных деяний, совершённых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
По оконченным производством уголовным делам раскрываемость составила 90,6%. В целом же криминогенная обстановка в республике остаётся стабильной и находится под непрерывным контролем правоохранительных органов. mvdpmr.org