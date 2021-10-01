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Жители Молдовы обязаны носить с собой удостоверение личности

Жители Молдовы обязаны носить с собой удостоверение личности

Все граждане, за исключением несовершеннолетних, обязаны на протяжении всего периода ЧП в области здравоохранения иметь при себе документ, удостоверяющий личность, его копию, в том числе в цифровом формате.

Обязательство иметь при себе документ действует во всех закрытых и открытых общественных местах, в том числе общественном транспорте. Решение по этому поводу одобрила Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению в Молдове, передает point.md ссылаясь на deschide.md

При предъявлении сертификата COVID необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, ксерокопию или копию в цифровом формате. По информации Минздрава, с 15 октября граждане смогут скачать сертификат COVID-19 онлайн. Он включает в себя: свидетельство о вакцинации, свидетельство о тестировании и свидетельство о выздоровлении.

Цифровой сертификат COVID-19 облегчает свободное передвижение на национальном и международном уровне в безопасных условиях во время пандемии COVID-19. Документ будет доступен для бесплатной загрузки на румынском / английском языках. Это официальное свидетельство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат или имел COVID-19 и вылечился.

Сертификат COVID, выданный на территории другого государства по образцу страны-эмитента, должен быть представлен на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках. Для сертификатов, выданных на языках, отличных от упомянутых, они будут подтверждены официальным переводом в Республике Молдова на румынский или русский язык.

В то же время лица, которые намереваются въехать на территорию Республики Молдова и соблюдать режим самоизоляции, должны заполнить и предоставить эпидемиологическую карту, которая с 5 октября находится в онлайн-формате. Люди, предоставляющие ложную информацию, рискуют понести ответственность по закону.
point.md
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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