Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с продлением процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Кремля, передает iz.ru
«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате», — указано в сообщении.
Также подчеркивается, что российский лидер «дал принципиальную оценку линии киевских властей», которые уклоняются от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям.
Кроме того, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам усилить взаимодействие по линии «нормандской четверки».
«Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — уточнили в Кремле.
В ходе беседы стороны также затронули некоторые другие международные вопросы, в частности, по борьбе с терроризмом на африканском континенте.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции обсудил с Макроном и Меркель подготовку саммита в нормандском формате. Как сообщил украинский лидер, речь также шла об активизации переговоров для окончания войны в Донбассе.
В конце сентября внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время маловероятно. Россия на это не пойдет, отметил он. Тогда же глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев намерен провести переговоры в нормандском формате еще при Меркель. По его словам, консультации в нормандском формате продолжаются.
Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока о конкретных результатах в части подготовки саммита лидеров стран «нормандской четверки» говорить не приходится. Проводить саммит ради саммита нет никакого смысла — он должен быть хорошо подготовлен, особенно в условиях острого дефицита ранее достигнутых договоренностей, заключил представитель Кремля.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.
Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии. iz.ru