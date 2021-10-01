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В Приднестровье за контакт с моющими и дезсредсвами могут появиться доплаты

В Приднестровье за контакт с моющими и дезсредсвами могут появиться доплаты

Это еще одна инициатива, рассмотренная членами Правительства, в рамках заседания Высшего исполнительного органа госвласти. Так, Минсоцзащиты предлагает ввести доплаты помощникам воспитателей и помощникам лиц с ограниченными возможностями здоровья организаций образования, в должностные обязанности которых входит контакт с моющими и дезинфицирующими средствами. Отметим, в период пандемии увеличилось количество уборок и выросло число контактов с моющими и дезсредствами. Доплаты будет осуществляться в размере 20 РУМЗП. Всего под введение данной доплаты подпадают 1624 работника по всей республике. Ввести ее предлагается уже с 1 октября этого года, сообщается на сайте Правительства.

«Важный проект и очень много обращений поступает от наших граждан, от помощников воспитателей, именно по этому вопросу. И в этой связи Президентом было принято решение об установлении этой надбавки. Поэтому, учитывая важность и актуальность этого вопроса, есть предложение данный проект поддержать», – акцентировал внимание Глава Правительства.

Кроме того, Правительство одобрило инициативу, которая позволяет уточнить сроки вступления в силу норм Закона «О внесении дополнения в Закон «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах».

Данный нормативный акт исключает из доходов, полученных от источников в Приднестровье и подлежащих налогообложению подоходным налогом с физических лиц, средств индивидуальной защиты и антисептических средств для обработки рук, выданных физическому лицу.

Таким образом, с целью установления равного подхода к налогоплательщикам и учета всех осуществленных экономическими субъектами карантинных мер в отношении физических лиц за счет собственных средств при введении ограничительных мероприятий законопроектом предлагается установить срок вступления в силу норм, предусмотренных законом с 13 марта 2020 года.

Это позволит не облагать налогом вынужденные доходы граждан, которые на безвозмездной основе получали доступ к СИЗам и антисептическим средствам.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:48
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