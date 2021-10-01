Молдова ведет переговоры с ЕС об экстренных поставках газа, после того как «Газпром» сократил поставки в страну. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники, участвующие в переговорах по газовому вопросу. В пресс-службе министерства инфраструктуры уточнили NM, что правительство ведет переговоры о поставка газа как из России, так и из ЕС, поскольку газопровод Яссы-Унгены-Кишинев не может обеспечить газом всю страну.
Как отмечает FT, по словам двух человек, участвовавших в переговорах, «Молдова стремится к заключению соглашению о поставках газа через Румынию, чтобы сократить дефицит и рост цен на газ. Издание отмечает, что власти Молдовы не хотят покупать газ у «Газпромом» на новых условиях по существенно более высокой цене, передает newsmaker.md.
«Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Молдова ведет переговоры с „Газпромом“ по новому контракту, но также изучает „альтернативные пути поставок газа“ из России, Украины, Румынии и других стран ЕС», — пишет FT.
Следует отметить, что накануне Спыну, отчитываясь об итогах переговоров с «Газпромом» о подписании контракта о поставках газа в Молдову, рассказал, что правительство Молдовы постарается заключить с «Газпромом» как можно более выгодный для страны долгосрочный контракт на поставку газа. При этом власти страны готовят резервные планы на случай сокращения поставок или роста цен. «Мы предложили продлить контракт на старых условиях прошлого или этого года. Независимо от ситуации, у нас на всякий случай уже есть план. Мы стремимся к подписанию нового долгосрочного контракта, который обеспечит энергетическую безопасность Молдовы. Мы взаимодействуем с партнерами по развитию для поиска альтернативных решений по доставке газа, если дело дойдет до такого сценария», — сказал Спыну.
NM обратился в пресс-службу министерства инфраструктуры с просьбой подтвердить ведение переговоров с ЕС об экстренных поставках газа в Молдову. Там уточнили, что Молдова ведет переговоры об одновременных поставках газа и из России, и из ЕС. В министерстве подчеркнули, что пока «необходимо воздержаться от спекуляций на эту тему, пока нет окончательного решения». «Тем более что к концу октября мы должны прийти к решению по контракту с „Газпромом“», — отметили в пресс-службе.
30 сентября контракт Moldovagaz c «Газпромом» о поставках российского газа в Молдову продлили на один месяц. Как рассказал NM глава Moldovagaz Вадим Чебан, Молдова в октябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене до $800 за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер Андрей Спыну при этом отметил, что цены для потребителей на природный газ не вырастут до тех пор, пока Moldovagaz и «Газпром» не продлят долгосрочный контракт на поставку газа в Молдову.
4 октября Спыну сообщил о введении в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены-Кишинев. Спыну сообщил, что обсудил с румынскими властями поставки природного газа в ближайшее время.