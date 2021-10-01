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Правительство предлагает обеспечивать одеждой и обувью за счет бюджета воспитанников учреждений соцзащиты из малоимущих семей

Правительство предлагает обеспечивать одеждой и обувью за счет бюджета воспитанников учреждений соцзащиты из малоимущих семей

Члены Правительства одобрили дополнения в Закон «Об образовании» на заседании исполнительной ветви власти. Их суть заключается в том, чтобы обеспечивать за счет бюджета комплектами сезонной одежды и обуви всех без исключения воспитанников учреждений социальной защиты (детских домов, школ-интернатов и т.п.). Сейчас таким правом пользуются лишь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а другие ребята, как правило из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, не содержатся на госсредства. Им вещи поступают по линии гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Правительства.

«Данная проблема была поднята представителями наших общественных организаций, в частности Общественной палаты и Общеприднестровским народным форумом, при посещении школ-интернатов в нашей республике», – заявила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко и добавила, что проблема охватывает 166 детей.

Председатель Правительства в свою очередь констатировал, что мнение и органов госвласти, и общественности единогласно – деления на категории в отношении юных приднестровцев, пребывающих в учреждениях соцзащиты, быть не должно ни по одному вопросу, в том числе в плане закупки и выдачи одежды и обуви.

«Мы все вместе пришли к тому, что дети должны быть одеты одинаково хорошо независимо от того, что происходит вокруг них. Если брать по жизни, то ребенку тяжело и практически невозможно объяснить, почему его товарищ одет так, а он одет по-другому. Это дети, и здесь никакого разделения быть не может», – считает Александр Мартынов.

Еще один принятый членами Правительства проект относится к защите прав граждан касательно информации о состоянии здоровья их родственников. Речь идет о законодательном закреплении обязанности врачей и иных категорий медиков сообщать о смерти пациента членам его семьи. До этого порядок действий определялся на ведомственном уровне. На этом фоне встречались случаи неисполнения указанного требования.

Премьер-министр заметил, что неоднократно получал обращения в свой адрес по этому деликатному и важному вопросу.

«Действительно, может быть закрепление на законодательном уровне повысит дисциплину в данном вопросе. А в последующем, если ситуация не изменится, я бы подумал об установлении административной ответственности за несоблюдение норм этого закона», – резюмировал Александр Мартынов.

Далее правительственные инициативы рассмотрят депутаты Верховного Совета.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 09:44
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