Dnestr.TV

 
0

Зачем граждане Молдовы должны носить при себе паспорт

Зачем граждане Молдовы должны носить при себе паспорт

Согласно решению НЧКОЗ все совершеннолетние граждане в Молдове должны носить при себе паспорт или его копию.

Необходимость этой меры очень доходчиво объяснила госсекретарь Министерства здравоохранения РМ Светлана Николаеску. И дело здесь, как оказалось вовсе не в заботе о жителях нашей страны. Напротив, документ удостоверяющий личность необходим для того, чтобы облегчить работу работникам правоохранительных органов, которые решат кого-то оштрафовать за нарушения установленного режима или мер противодействия коронавирусу.

Поэтому сгодится не только оригинал документа, но и ксерокопия, и даже фото булетина на мобильном телефоне, передает bloknot-moldova.md.

- Почему это важно? Когда человек нарушает установленный режим или меры, которые он обязан соблюдать в публичном пространстве при вмешательстве контролирующих органов важно его идентифицировать. IDNP помогает сотрудникам в таких случаях, - пояснила Светлана Николаеску, слова которой цитирует unimedia.info.

Напомним, Национальная комиссия общественного здоровья приняла решение, согласно которому все совершеннолетние жители страны должны носить с собой удостоверение личности или его копию на бумаге или в цифровом формате при посещении всех открытых и закрытых общественных, включая общественный транспорт.

Кроме того, Комиссия приняла новые штрафы за нарушение установленного режима или мер. Которые необходимо соблюдать в публичном пространстве, которые в народе сразу же были названы «драконовскими».

Согласно принятому решению, в случае несоблюдения мер, введенных властями, граждане будут получать штраф от 2000 до 5000 леев в случае первого нарушения.

Если будет установлено, что лицо повторно совершило нарушение, ему придется уплатить штраф от 15 000 до 25 000 леев.

Для юридических лиц штрафы увеличиваются с 10 000 до 14 000 при первом выявлении, а при повторном – от 50 000 до 75 000 леев.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 19:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна