Согласно решению НЧКОЗ все совершеннолетние граждане в Молдове должны носить при себе паспорт или его копию.
Необходимость этой меры очень доходчиво объяснила госсекретарь Министерства здравоохранения РМ Светлана Николаеску. И дело здесь, как оказалось вовсе не в заботе о жителях нашей страны. Напротив, документ удостоверяющий личность необходим для того, чтобы облегчить работу работникам правоохранительных органов, которые решат кого-то оштрафовать за нарушения установленного режима или мер противодействия коронавирусу.
Поэтому сгодится не только оригинал документа, но и ксерокопия, и даже фото булетина на мобильном телефоне, передает bloknot-moldova.md.
- Почему это важно? Когда человек нарушает установленный режим или меры, которые он обязан соблюдать в публичном пространстве при вмешательстве контролирующих органов важно его идентифицировать. IDNP помогает сотрудникам в таких случаях, - пояснила Светлана Николаеску, слова которой цитирует unimedia.info.
Напомним, Национальная комиссия общественного здоровья приняла решение, согласно которому все совершеннолетние жители страны должны носить с собой удостоверение личности или его копию на бумаге или в цифровом формате при посещении всех открытых и закрытых общественных, включая общественный транспорт.
Кроме того, Комиссия приняла новые штрафы за нарушение установленного режима или мер. Которые необходимо соблюдать в публичном пространстве, которые в народе сразу же были названы «драконовскими».
Согласно принятому решению, в случае несоблюдения мер, введенных властями, граждане будут получать штраф от 2000 до 5000 леев в случае первого нарушения.
Если будет установлено, что лицо повторно совершило нарушение, ему придется уплатить штраф от 15 000 до 25 000 леев.
Для юридических лиц штрафы увеличиваются с 10 000 до 14 000 при первом выявлении, а при повторном – от 50 000 до 75 000 леев.