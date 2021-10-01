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Изменён порядок поступления приднестровцев в российские вузы на бюджетные места

Изменён порядок поступления приднестровцев в российские вузы на бюджетные места

Министерство просвещения ПМР сообщает о том, что изменился порядок поступления приднестровцев на бюджетные места в российские вузы. Речь идёт о квотах, которые каждый год Россия выделяет для наших выпускников.

Регистрация для участия в конкурсе на 2022/2023 учебный год стартовала 1 сентября и завершится 1 ноября 2021 года. То есть до её завершения осталось чуть менее 3 недель. Более подробно можно узнать на сайте Министерства просвещения ПМР.

«Сейчас всем желающим необходимо как можно быстрее зарегистрироваться на сайте Россотрудничества, чтобы пройти конкурсный отбор. Раньше кампания шла практически до конца весны: заканчивалась в конце мая, а в этот год для нас по-новому. Поэтому необходимо чуть ускориться в выборе вуза и специальности», – призвал помощник Президента ПМР по координации деятельности Россотрудничества Виталий Бондарь в интервью Первому Приднестровскому телеканалу.

Количество бюджетных мест для наших абитуриентов прежнее – около 120. На этот раз все отборочные испытания – онлайн, передает novostipmr.com.

Для участия в конкурсе каждому желающему необходимо зарегистрироваться в информационной системе http://education-in-russia.com/.

Впервые по договоренности Президента Вадима Красносельского с руководством Россотрудничества будут выделены квоты и на повышение квалификации.

«Потребность Приднестровья очень большая: порядка 700-800 человек, и это не только профессорско-преподавательский состав. Это потребность по всему Приднестровью, абсолютно все направления. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки охватим большую часть из поданных заявок», – отметил Виталий Бондарь.
  • Сегодня, 19:11
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