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Windows 11 ломает принтеры

Windows 11 ломает принтеры

В Windows 11 выявлено множество проблем при использовании с принтерами. Как сообщает Neowin, новая операционная система от Microsoft приводит к поломкам в работе с подобными устройствами.

Отмечается, что пока проблемы наблюдаются у принтеров бренда Brother. При подключении к компьютеру с помощью кабеля USB система может их «не увидеть», а также пользователи не могут изменить их настройки или подключить более одного принтера, сообщает gazeta.ru.

Производитель подтвердил, что проблема связана именно с ОС Windows 11. Представитель Brother уточнил, что проблемы могут возникать и при более мелких настройках печати, таких как выбор размера бумаги.

По словам специалистов, неполадки возможны и у струйных, и у лазерных принтеров. В качестве временной меры в Brother посоветовали использовать беспроводной тип подключения, если это возможно.

gazeta.ru
  • Сегодня, 19:17
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