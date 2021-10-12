В Windows 11 выявлено множество проблем при использовании с принтерами. Как сообщает Neowin, новая операционная система от Microsoft приводит к поломкам в работе с подобными устройствами.
Отмечается, что пока проблемы наблюдаются у принтеров бренда Brother. При подключении к компьютеру с помощью кабеля USB система может их «не увидеть», а также пользователи не могут изменить их настройки или подключить более одного принтера, сообщает gazeta.ru.
Производитель подтвердил, что проблема связана именно с ОС Windows 11. Представитель Brother уточнил, что проблемы могут возникать и при более мелких настройках печати, таких как выбор размера бумаги.
По словам специалистов, неполадки возможны и у струйных, и у лазерных принтеров. В качестве временной меры в Brother посоветовали использовать беспроводной тип подключения, если это возможно.