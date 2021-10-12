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В Британии извинились за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

В Британии извинились за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Британские СМИ, которые накануне распространили фейк о краже формул вакцины AstraZeneca российской разведкой для создания препарата «Спутник V», извинились. Они также опубликовали официальные комментарии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который инвестировал в создание отечественной вакцины. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik V.

«В ответ на опубликованные fake news в британской The Sun РФПИ выпустил официальное заявление, в котором опроверг абсурдные сообщения британской прессы, что российская вакцина "Спутник V" якобы основана на исследованиях, проведенных для разработки вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca», — говорится в публикации.

Отмечается также, что первым перепечатку фейка удалил таблоид Daily Express. Позже газета выступила с извинениями. Сотрудники издания признали, что ранее выпустили ложную информацию. Статью исправили и авторы оригинальной публикации The Sun, добавив в материал официальные комментарии РФПИ, пишет lenta.ru.

Ранее фонд назвал фейком и вопиющей ложью статью британского таблоида The Sun о краже Россией формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca. Кроме того, специалисты указали на отсутствие в публикации конкретных источников.

10 октября британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что спецслужбы России якобы получили данные о составе вакцины, которая была разработана британско-шведской компанией AstraZeneca. По информации издания, эти формулы якобы были использованы для создания российского препарата от коронавируса «Спутник V».
lenta.ru
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