В Приднестровье открывается сезон спортивной охоты 2021-2022 года. А это значит, что определены сроки и порядок охоты на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики. Установлены единые по республике дни охоты, норма добычи охотничьих ресурсов одним охотником за один день охоты и количество разрешений, выделяемых на охотничьи угодья в границах административных единиц, сообщается на сайте Минсельхозприроды.
Более подробно об открытии сезона охоты и условиях, которые необходимо соблюдать охотникам рассказала исполняющая обязанности начальника управления лестных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ольга Гордиенко.
«Охота на перепела будет проводиться с 14 августа 2021 года по 24 октября 2021 года. Разрешается ружейная охота, коллективная охота группами охотников от 3-х человек, индивидуальная охота с собаками.
Охота на диких голубей, а именно: сизого голубя, кольчатую горлицу, вяхиря, открывается с 14 августа 2021 года по 28 ноября 2021 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады, с применением чучел при индивидуальной охоте», - уточнила представитель ведомства.
Что касается охоты на уток, среди которых: кряква, чирок трескунок, чирок свистунок, свиязь, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, морская чернеть, гусей (белолобый гусь) и пастушковых (камышница, пастушок, лысуха) она будет проводиться в период с 16 октября 2021 года по 27 февраля 2022 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады в том числе с применением чучел и манков, индивидуальная охота.
Охота на куликов - гаршнеп, бекас, вальдшнеп, открывается с 16 октября 2021 года по 28 ноября 2021 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады в том числе с применением чучел и манков, индивидуальная охота.
Запрещается проведение охоты в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики, на расстоянии менее 50 метров от земель Государственного лесного фонда, а также в многолетних насаждениях - садах, виноградниках.
«Единые дни охоты по Приднестровской Молдавской Республике: суббота и воскресенье. В эти дни недели охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
Охота на полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2021 - 2022 годов проводится по всей республике, на полях и в лесополосах, на расстоянии не менее 500 метров от населенного пункта - крайнего строения», - уточнила Ольга Гордиенко.