Dnestr.TV

 
0

Минздрав РМ опубликовал инструкцию по скачиванию цифрового COVID-сертификата

Минздрав РМ опубликовал инструкцию по скачиванию цифрового COVID-сертификата

Во вторник Министерство здравоохранения Молдовы обнародовало пояснения относительно получения COVID-сертификата, который будет доступен бесплатно в цифровом формате с 15 октября 2021 года.

Так, сертификат будет доступен на платформе www.certificat-covid.gov.md. Он обеспечивает свободное передвижение в период пандемии и доступен в электронном или печатном формате. Информация доступна на двух языках: румынском и английском, ссылается на unimedia.info point.md

Используя эту же платформу, можно проверить подлинность COVID-сертификата с помощью мобильного телефона или другого устройства с видеокамерой. Минздрав подготовил видеоурок, чтобы проинформировать население о том, как скачать сертификат.

Министерство здравоохранения заявляет, что COVID-сертификат включает сертификат вакцинации с полной схемой, подтверждения выздоровления после заболевания или отрицательный результат теста на COVID-19.

«В случае, когда люди для получения COVID-сертификата обращаются за диагностическим тестом на COVID-антиген, необходимо использовать только те тесты, которые указаны в списке тестов на антигены, одобренном Европейским союзом. Это необходимо для обеспечения соответствия и признания COVID-сертификата, выданного в Республике Молдова, Европейским союзом», - заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.



point.md
Foto: poza simbol
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна