Во вторник Министерство здравоохранения Молдовы обнародовало пояснения относительно получения COVID-сертификата, который будет доступен бесплатно в цифровом формате с 15 октября 2021 года.
Так, сертификат будет доступен на платформе www.certificat-covid.gov.md. Он обеспечивает свободное передвижение в период пандемии и доступен в электронном или печатном формате. Информация доступна на двух языках: румынском и английском, ссылается на unimedia.info point.md
Используя эту же платформу, можно проверить подлинность COVID-сертификата с помощью мобильного телефона или другого устройства с видеокамерой. Минздрав подготовил видеоурок, чтобы проинформировать население о том, как скачать сертификат.
Министерство здравоохранения заявляет, что COVID-сертификат включает сертификат вакцинации с полной схемой, подтверждения выздоровления после заболевания или отрицательный результат теста на COVID-19.
«В случае, когда люди для получения COVID-сертификата обращаются за диагностическим тестом на COVID-антиген, необходимо использовать только те тесты, которые указаны в списке тестов на антигены, одобренном Европейским союзом. Это необходимо для обеспечения соответствия и признания COVID-сертификата, выданного в Республике Молдова, Европейским союзом», - заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.