Минэкономразвития России предлагает разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз без обязательной сейчас очной консультации. Эксперимент продлится три года
В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации. Такое послабление дает проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития и с которым ознакомился РБК.
Представитель министерства подтвердил подлинность документа. В ближайшее время проект будет представлен на общественное обсуждение.
Что такое экспериментальный правовой режим
Минэкономразвития и Центр стратегических разработок в 2019 году представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». В так называемых цифровых песочницах можно будет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством.
Для эксперимента выбрано пять направлений: искусственный интеллект; грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов; оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; аналитика «больших» медицинских и экономических данных. Закон об ЭПР Владимир Путин подписал в июле 2020 года.
Программа ЭПР в сфере телемедицины будет действовать три года на всей территории России. Документ правительства определил участников, задействованных в эксперименте. Это группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Программа предусматривает, что другие игроки тоже смогут присоединиться к ней при соответствии определенным условиям для участников. Все услуги, оказываемые игроками, будут предоставлены на коммерческой основе.
ЭПР в телемедицине даст возможность врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение, объясняет суть инициативы гендиректор сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов. Оказывать телемедицинскую помощь сможет не только тот врач, который принял пациента, но и другой специалист, уточняет Швецов, напоминая, что сейчас без очного приема это, согласно приказу Минздрава «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», запрещено.
До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение, констатирует директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев.
РБК обратился за комментарием в «Медси» и «Ниармедик».
Телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, которые проводятся для выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, уточняется в документе. Невозможна также постановка диагноза по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, ВИЧ, заболевания, передающиеся половым путем, и т.п.).
Для оценки эффективности программы введены ее целевые показатели, указано в проекте постановления правительства. К концу третьего года эксперимента в нем должны поучаствовать не менее 860 медицинских работников, 75 тыс. пациентов, которым будет проведено 120 тыс. телемедицинских консультаций.
Опираясь на экспертные оценки, Швецов оценивает текущий объем отечественного рынка телемедицины в 10 млрд руб., в ближайшие три года он может вырасти до 85–100 млрд руб.
РБК направил запрос в Минздрав. rbc.ru Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»