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Лавров: США прямо запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с Россией

Лавров: США прямо запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Молдова "будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне".

США и Евросоюз оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдовы, прямо запрещая президенту республики Майе Санду говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Россией, сообщает ТАСС

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдовы - исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне", - отметил министр.

tass.ru
  • Сегодня, 18:21
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