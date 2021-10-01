Министерство просвещения Приднестровья напоминает о решении Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции «Об организации учебного процесса в организациях общего и дополнительного образования кружковой направленности в I четверти 2021-2022 учебного года».
Согласно ведомственному приказу, в случае необходимости отдельные общеобразовательные организации (классы) будут осуществлять образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий.
«В настоящее время с учетом эпидемиологической обстановки в республике Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции не рассматривает вопрос о переводе всех общеобразовательных организаций республики на дистанционное обучение», - отметили в Минпросе ПМР.