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Украина начала работать над задержанием Поклонской

Украина начала работать над задержанием Поклонской

МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде. Об этом в среду, 13 октября, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает korrespondent.net ссылаясь на РБК-Украина.

"Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - заявил он.

При этом Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос деятельности Поклонской.

По мнению украинских политиков и некоторых СМИ, находясь в Крыму, Поклонская способствовала "анексии" полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов. Поклонская получила должность "прокурора" Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ от партии Единая Россия.

Напомним, Путин отправил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она уже прошла стажировку в МИД России и курсы в дипломатической академии, а также собрала всю информацию о стране, где будет работать. Как известно, Кабо-Верде расположено на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:33
  • DTV
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