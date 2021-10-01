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С 14 октября откроется запись на оформление нейтральных номеров на следующий год

С 14 октября откроется запись на оформление нейтральных номеров на следующий год

Запись на оформление нейтральных номеров до конца текущего года была закрыта ещё в понедельник. По поручению Президента ПМР с 14 октября будет открыта запись уже на период с января по май 2022 года.

Желающие стать на очередь могут позвонить по номеру 123 и выбрать удобные для себя время и дату визита в ПРТС.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:40
  • DTV
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