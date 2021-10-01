Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила гидрологическое предупреждение о понижении уровня воды в бассейне реки Прут до 19 октября.
В связи с осенним минимумом и отсутствием осадков Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что в бассейне реки Прут на участке населенных пунктов Крива - Костешты водный баланс будет удерживаться на низком уровне - 45-50% от среднемноголетних значений, сообщает bloknot-moldova.md.
В водном бассейне существуют риски, которые не приводят к значительному ущербу, но требуют повышенного внимания.
Ранее доктор биологии, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий сообщил, что граница между Молдовой и Украиной проходит де-факто по молдавской территории.
- Активное строительство на территории Украины каскада гидроэлектростанций уже нанесло значительный ущерб главной водной артерии Молдовы – реке Днестр. Нынешние власти предпочитают закрывать глаза на эту проблему, надеясь, что она каким-то образом разрешится. Само количество воды пока не вызывает особых опасений, хотя по нашим данным, количество воды в Днестре уменьшилось примерно на 12-15% в связи со строительством Днестровского гидроэнергоузла. В то же время гидростроительство очень сильно влияет на состояние экосистемы, в том числе на способность Днестра к самоочистке, - отметил Тромбицкий для портала Enews.
По словам эксперта, этот фактор негативно влияет за счет повышения цены водоподготовки для питья.
- Сегодня Молдова пытается на высшем уровне не замечать эту проблему, надеясь, что она каким-то образом сама разрешится. Я сомневаюсь, что она разрешится, поэтому чем раньше руководство Молдовы начнет серьезные переговоры в этом плане – тем лучше. Более того, действия украинских властей неоднозначны с точки зрения международного права. Фактически сегодня граница проходит по молдавской территории. Там стоит забор, на котором по-украински написано, что входить запрещено. Мне неизвестно, имеются ли юридические основания для того, чтобы этот забор там находился, - пояснил Тромбицкий.