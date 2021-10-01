Dnestr.TV

 
0

Еще одна катастрофа грядет в Молдове: Прут мелеет

Еще одна катастрофа грядет в Молдове: Прут мелеет

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила гидрологическое предупреждение о понижении уровня воды в бассейне реки Прут до 19 октября.

В связи с осенним минимумом и отсутствием осадков Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что в бассейне реки Прут на участке населенных пунктов Крива - Костешты водный баланс будет удерживаться на низком уровне - 45-50% от среднемноголетних значений, сообщает bloknot-moldova.md.

В водном бассейне существуют риски, которые не приводят к значительному ущербу, но требуют повышенного внимания.

Ранее доктор биологии, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий сообщил, что граница между Молдовой и Украиной проходит де-факто по молдавской территории.

- Активное строительство на территории Украины каскада гидроэлектростанций уже нанесло значительный ущерб главной водной артерии Молдовы – реке Днестр. Нынешние власти предпочитают закрывать глаза на эту проблему, надеясь, что она каким-то образом разрешится. Само количество воды пока не вызывает особых опасений, хотя по нашим данным, количество воды в Днестре уменьшилось примерно на 12-15% в связи со строительством Днестровского гидроэнергоузла. В то же время гидростроительство очень сильно влияет на состояние экосистемы, в том числе на способность Днестра к самоочистке, - отметил Тромбицкий для портала Enews.

По словам эксперта, этот фактор негативно влияет за счет повышения цены водоподготовки для питья.

- Сегодня Молдова пытается на высшем уровне не замечать эту проблему, надеясь, что она каким-то образом сама разрешится. Я сомневаюсь, что она разрешится, поэтому чем раньше руководство Молдовы начнет серьезные переговоры в этом плане – тем лучше. Более того, действия украинских властей неоднозначны с точки зрения международного права. Фактически сегодня граница проходит по молдавской территории. Там стоит забор, на котором по-украински написано, что входить запрещено. Мне неизвестно, имеются ли юридические основания для того, чтобы этот забор там находился, - пояснил Тромбицкий.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 18:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Прожить на минимуме
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Еще один кандидат заявил о своем участии в выборах глав ...
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Внимание : в Бендерах изменится движение общественного ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна