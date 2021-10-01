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Легализовать коноплю планируют власти Молдовы

Легализовать коноплю планируют власти Молдовы
Выращивание конопли намерено легализовать правительство.

Минсельхоз, по данным тг-канала INDEX, уже опубликовал на своем сайта законопроект, разрешающий выращивание конопли. Документ, как предполагают, будет обсуждаться публично. В пояснительной записке к проекту сказано, что эти меры помогут и энергетической безопасности страны, сообщает bloknot-moldova.md

Сотрудники полиции нередко находят в Молдове плантации конопли. Например, недавно делянку, замаскированную под подсолнечник, нашли в Кишиневе.

В ходе операции «MAC-2021» сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника обнаружили плантацию каннабиса, замаскированную под поле по выращиванию подсолнечника. Всего было найдено 200 ухоженных растений конопли.

Все обнаруженные растения, стоимость которых оценивалась в размере 120 000 леев, были сорваны и отправлены в Центр судебно-технической экспертизы.

Инициировано расследование по факту незаконного оборота наркотиков, этноботаников или их аналогов. В зависимости от результатов экспертизы виновнику грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

Операция «MAC-2021» проводится Генеральным инспекторатом полиции с 1 июня по 31 августа. Ее цель – выявление плантаций конопли и лиц, участвующих в ее выращивании.

источник: Блокнот Молдова
  • Сегодня, 13:16
  • DTV
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