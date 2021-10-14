Путешественник и репортер Лука Пинджиторе вернулся в Тирасполь спустя десять лет и не узнал город, которому 14 октября исполняется 229 лет. Итальянский путешественник и журналист Лука Пинджиторе празднует день рождения Тирасполя вместе в приднестровцами. На День города он попал случайно. Его основная цель – изучение края с точки зрения туризма. “В конце октября мы организуем большое мероприятие во Флоренциии, где расскажем о Тирасполе, о Приднестровье. Мы не просто рекомендуем пойти и сфотографироваться возле какого-то памятника. Мы знакомим с историей, культурой края. Рассказываем о людях, с которыми здесь познакомились“, - объясняет Лука Пинджиторе.
Итальянский турист представляет ассоциацию независимых путешественников “Отра“, тех, кто колесит по миру с рюкзаками. Лука и его команда организуют конференции, презентации книг, путешествий. “Я когда сюда приехал впервые, очень удивился – все настолько чисто и организованно, во всем порядок. Просто потрясающе! Это явно разнилось с тем, что я читал про Приднестровье в итальянских газетах“, - говорит итальянский журналист.
Лука познакомился с Тирасполем десять лет назад. Сразу подметил общие черты с Италией. Например, открытость людей и культуру вина.
“Коньяк ваш однозначно лучше итальянской водки грапо“, - пошутил итальянец, говоря о гастрономической составляющей. “В 2017 году в Риме был день открытия “Дома дружбы Италия - Приднестровье. Я тогда на этом открытии присутствовал. У нас много общего, и, знаете, я люблю Приднестровье“, - подмечает итальянский репортер.
Лука отмечает особый колорит не только Тирасполя, но и других городов Приднестровья. Он привлекателен с точки зрения бизнеса и туризма. “Я поздравляю всех тираспольчан. Ваш город расцвел. Скажу, что это город с направленностью в будущее. Здесь много парков, архитектура, атмосфера, сервис, современные люди. А еще Тирасполь интересен своей историей начиная со времен Суворова и до сегодняшних дней. Уверен, к истории Тирасполя будет огромный интерес благодаря нашим связям“, - сказал Пинджиторе.
Итальянский репортер продолжит знакомство с именинником-Тирасполем до субботы. Как раз на выходные переместилась программа празднования Дня города. источник : Sputnik, Юлия Сорокопуд.