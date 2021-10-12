Ученые Университета Массачусетса намерены в будущем использовать растения в качестве замены электрическим источникам освещения. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Исследования на эту тему начались еще в 2017 году и продолжаются до сих пор. Как поясняют специалисты, данная работа основывается на введении в растения специальных наночастиц. Это приводит к изменениям в структуре листьев, в результате чего они на протяжении четырех часов светятся тусклым светом , пишет iz.ru
Лабораторные растения с помощью внедряемых в них наночастиц могут заряжаться за 10-секундный интервал при помощи светодиода. При этом структурные изменения не отражаются на здоровье растений, подчеркнули ученые.
Предполагается, что в будущем светящиеся растения будут служить альтернативой уличным фонарям. Эксперты ставят перед собой цель — создать светоизлучающий аппарат для поглощения и накопления света, что станет прорывом на пути к растительному освещению.