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Растительное освещение - альтернатива уличным фонарям

Растительное освещение - альтернатива уличным фонарям

Ученые Университета Массачусетса намерены в будущем использовать растения в качестве замены электрическим источникам освещения. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Исследования на эту тему начались еще в 2017 году и продолжаются до сих пор. Как поясняют специалисты, данная работа основывается на введении в растения специальных наночастиц. Это приводит к изменениям в структуре листьев, в результате чего они на протяжении четырех часов светятся тусклым светом , пишет iz.ru

Лабораторные растения с помощью внедряемых в них наночастиц могут заряжаться за 10-секундный интервал при помощи светодиода. При этом структурные изменения не отражаются на здоровье растений, подчеркнули ученые.

Предполагается, что в будущем светящиеся растения будут служить альтернативой уличным фонарям. Эксперты ставят перед собой цель — создать светоизлучающий аппарат для поглощения и накопления света, что станет прорывом на пути к растительному освещению.
  • Сегодня, 14:26
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