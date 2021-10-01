Образовательные учреждения по всей стране могут перейти на дистанционное обучение или приостановить свою деятельность в следующие две недели: в связи с невозможностью отапливать помещения учебных заведений.
Такие положения содержатся в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно введения состояния тревоги в энергосекторе в Молдове, пишет kp.md.
Согласно документу, министерство образования РМ обязано оценить возможности образовательных учреждений и принять соответствующее решение. kp.md