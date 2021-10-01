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Правительство Молдовы рассматривает сценарий закрытия учебных заведений на зиму

Правительство Молдовы рассматривает сценарий закрытия учебных заведений на зиму

Образовательные учреждения по всей стране могут перейти на дистанционное обучение или приостановить свою деятельность в следующие две недели: в связи с невозможностью отапливать помещения учебных заведений.

Такие положения содержатся в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно введения состояния тревоги в энергосекторе в Молдове, пишет kp.md.

Согласно документу, министерство образования РМ обязано оценить возможности образовательных учреждений и принять соответствующее решение.
kp.md
  • Вчера, 19:17
  • DTV
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