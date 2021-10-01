В ходе одного из рабочих совещаний при Президенте, участие в котором приняли руководитель Правительства ПМР, глава Министерства здравоохранения, замминистра внутренних дел и главный санитарный врач республики, обсуждали вопросы, связанные с активизацией мероприятий по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.
Говорили о подвижках в вакцинации. На сегодняшний день в Приднестровье от коронавируса привито свыше ста тысяч человек. В наличии есть вакцина пяти видов: 640 доз «AstraZeneca», 300 – «Pfizer», 1815 – «Sinopharm», 2035 – «Johnson» и 24000 – «Sinovac». Функционирует больше сотни прививочных кабинетов. При этом Вадим Красносельский отметил, что сельское население в меньшей степени вовлечено в прививочную кампанию. Глава государства считает целесообразным предоставить возможность жителям сел вакцинироваться, не выезжая для этого в город или районные центры, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент поручил провести на предстоящих выходных общереспубликанский прививочный марафон по сельской местности. Решено, что в сельские ФАПы и СВА доставят вакцину «Johnson» (ее плюс в том, что не требуется повторного введения препарата) и «Sinovac» (так как эта вакцина на данный момент в достатке).
Вадим Красносельский отметил, что по итогам первого прививочного объезда сел будет принято решение о продолжении такой практики. Но марафоны после проведут еще как минимум дважды. Во-первых, через две-три недели предстоит доставить пациентам вторую дозу «Sinovac», а во-вторых, в ближайшее время ожидается большая поставка в республику российской вакцины «Спутник V», которая также должна быть предоставлена в распоряжение жителей сел, нацелил Глава государства.
Схему проведения масштабной кампании обсудили на заседании Координационного совета по экономике и социальной сфере в условиях новой коронавирусной инфекции при Правительстве.
Премьер-министр напомнил, что вакцинация носит добровольный характер.
«Речь в данном случае идет о том, чтобы приблизить эту процедуру максимально к людям», – обозначил председатель Правительства Александр Мартынов.
В селах республики в выходные развернут 93 пункта вакцинации против COVID-19
В настоящий момент граждане могут записаться на антиковидную прививку по единому номеру 126 или через Портал госуслуг, отметила глава Минздрава Кристина Албул. Введение препаратов производят пока в городских поликлиниках, одном фельдшерско-акушерском пункте и 22 сельских врачебных амбулаториях. Их администрации оповещают граждан в телефонном режиме о дате и времени вакцинации за сутки до нее, говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
В предстоящие субботу и воскресенье сеть прививочных пунктов будет расширена за счет дополнительного включения в процесс 18 СВА и 52 ФАПов. Ранее в них проводили вакцинацию точечно по мере поступления запросов от местного населения. Что касается жителей тех населенных пунктов, в которых отсутствуют медицинские учреждения: или их привезут к соседнему селу, где развернут пункт вакцинации, или к ним прибудет флюороавтобус – он на время превратится в прививочный кабинет.
«Граждане смогут провакцинироваться по месту жительства, это очень важный момент», – заявила Кристина Албул.
Участники встречи остановились и на механизме подвоза вакцин в села и поселки. В случае если спрос превысит первоначально доставленный объем препаратов, то медики ФАПов и СВА незамедлительно проинформируют об этом вышестоящих руководителей.
Для транспортировки людей и вакцин следует мобилизовать доступные машины, имеющиеся в распоряжении у органов госвласти, нацелил Александр Мартынов должностных лиц. Помимо этого, поручено провести переговоры с отечественными перевозчиками и производственниками для подключения их автопарка, передает novostipmr.com ссылаясь на Правительство.
Премьер-министр подчеркнул, что марафон вакцинации в эти выходные не должен стать разовой акцией. Такой формат надо сделать постоянным. В этом ключе особая роль отведена главам госадминистраций, возглавляющим также локальные оперштабы по предотвращению распространения COVID-19.
«У всех на местах своя логистика и свои возможности. Самое главное, чтобы вы (главы госадминистраций – ред.) управляли процессом, чтобы у вас была актуальная информация по каждому селу: кто желает вакцинироваться, предложения, как этого человека доставить к месту вакцинации и отвезти его обратно. И чтобы гражданину указывали время прибытия в пункт вакцинации для получения прививки», – поставил задачу руководителям муниципалитетов Александр Мартынов.
Говоря об использовании флюоромобилей при проведении прививочной кампании, глава исполнительной власти сказал следующее:
«Давайте в эти выходные эту практику изучим на примере трех районов. И если данная практика приживется, то в распоряжении каждого руководителя местного оперштаба – главы госадминистрации – будет такой передвижной автобус. Определяйте, по каким селам он будет ездить исходя из тех заявок, которые вы соберете, чтобы людям не нужно было прибывать в соседнее село в СВА или ФАП. По сути, главам госадминистраций поручается наладить этот процесс по селам на непрерывной основе вместе с сотрудниками Министерства здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы».