Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКиС) покинули в четверг зал парламента в знак протеста против ратификации Стамбульской конвенции, которую они не поддержали.
"Большинство из вас смотрят в пол от стыда из-за вынужденного голосования. Если вы гордитесь тем, что делаете, знайте – вся страна видит, что вы делаете," - отметил депутат-социалист Григоре Новак.
Перед тем как покинуть зал пленарных заседаний, Новак предложил поправку к этому проекту, но она не нашла поддержки, передает sputnik.md.
"Фракция Блока коммунистов и социалистов не желает участвовать в этой позорной акции, и в знак протеста мы покидаем зал заседаний", - сказал парламентарий.
Ратификацию Стамбульской конвенции поддержали 54 депутата от фракции PAS.
Хотя документ официально будет направлен на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, несколько стран обратили внимание, что он наносит вред семье, поощряет развод и его положения о равенстве используются ЛГБТ-сообществом, чтобы получить большее признание в обществе. Болгария, Словакия, Чешская Республика, Латвия, Литва, Великобритания, Венгрия, Россия, Украина, Азербайджан и Армения, члены Совета Европы, ранее отказались ратифицировать эту конвенцию. sputnik.md