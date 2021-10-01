В период с 8 по 14 октября на территории республики зарегистрировано 174 заявления и сообщения о преступлениях. По 142 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано: один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый задержан), четыре грабежа (лица установлены по трём фактам), 25 краж (по горячим следам раскрыты 12 из них). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (все раскрыты), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1216 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено пять таких водителей, Тирасполя и Бендер – по четыре, Дубоссарского района – три, Слободзейского – два, Григориопольского – один.
С 8 по 14 октября на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибших нет. По причине неосторожного обращения с огнём в результате возгораний травмы получили три человека. За прошедшую неделю 21 человек был привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. mvdpmr.org