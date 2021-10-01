Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь и Сербия - страны, с которыми Молдова достигла двустороннего соглашения путем обмена нотами о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.
По данным Министерства иностранных дел Молдовы, странами, которые объявили об одностороннем признании сертификатов о вакцинации, выданных властями Молдовы, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского союза (ЕС), являются следующие: Болгария, Королевство Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Королевство Нидерландов (Нидерланды ), Чехия, Италия, Великобритания. Эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Молдова, передает point.md ссылаясь на zdg.md
Ходатайства об одностороннем признании свидетельств о вакцинации по дипломатическим каналам поданы в министерства иностранных дел Польши, Франции, России, Ирландии, Латвии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Люксембурга, Армении, Узбекистана.
Начиная с пятницы, 15 октября, граждане могут скачать онлайн сертификат COVID-19, выданный властями Молдовы, который включает сертификат о вакцинации, сертификат теста и справку о выздоровлении, со страницы: certificate-covid.gov.md. Его модель была одобрена на заседании Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению и будет выпущена на основе данных, представленных медицинскими учреждениями.
По заявлению правительства, цифровой сертификат COVID-19 способствует свободному перемещению на национальном и международном уровне в безопасных условиях во время пандемии COVID-19. Документ можно скачать бесплатно, он доступен на румынском / английском языках. Это официальное свидетельство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат или болел COVID-19 и вылечился.