В тираспольское Управление внутренних дел поступило несколько заявлений от граждан, пострадавших в результате мошеннических действий. Схема, по которой «работают» злоумышленники, одна и та же.
Неизвестные лица звонят по телефонам, указанным в объявлениях в электронных газетах «Маклер» или «999.md», о продаже чего-либо. Продавца уверяют, что собираются приобрести его товар. В разговоре выясняется, что покупатель находится за пределами ПМР, но готов оплатить покупку, перечислив деньги на банковскую карту, и оформить доставку на специальном сайте.
Как правило, звонки поступают с номеров телефонов иностранных государств в «Телеграм», «Вайбер», «Ватсап». Используя переписку в тех же мессенджерах, мошенники присылают продавцу ссылку для регистрации на сайте якобы «Новая почта», уточняется на сайте МВД ПМР.
По факту это страница-клон, на которой требуется ввести номер вашей банковской карты и пароль. Приходящее вам на телефон смс-оповещение с кодом, который необходимо ввести для завершения регистрации, фактически открывает мошенникам доступ к вашему интернет-банку.
Милиция предупреждает! В тех случаях, когда вам предложат такую комбинацию купли-продажи, не поддавайтесь на провокацию. Не регистрируйтесь и не вводите номера и пароли своего интернет-банка. Прежде чем начать любые операции, обратитесь в службу поддержки вашего банка! mvdpmr.org