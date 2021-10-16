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Российские ученые обнаружили первоисточник «Игры в кальмара»

Российские ученые обнаружили первоисточник «Игры в кальмара»

Благодаря созданному томскими учеными искусственному интеллекту удалось найти первоисточник сериала от Netflix «Игра в кальмара».
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автора разработки Евгения Гарина, передает gazeta.ru
По утверждению ученого, ИИ показал, что первоисточником южнокорейского шоу послужил детективный роман писательницы Агаты Кристи «Десять негритят».

В ходе первой минуты проверки машина выявила совпадения с японским фильмом «Королевская битва».

В последующие минуты машина обнаружила связь сюжета южнокорейского шоу с картиной «Голодные игры», японским фильмом ужасов «Страшная воля богов» и сериалом «Игра престолов».

Как добавил Гарин, позднее были зафиксированы еще совпадения с литературными произведениями, основой которых служит изданный в 1939 году роман Агаты Кристи «Десять негритят».

Ранее в КНДР связали популярность «Игры в кальмара» с ужасами капиталистической действительности.

Также россияне стали резко скупать одежду из сериала «Игра в кальмара».

До этого стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, «Игру в кальмара» посмотрели 111 млн раз.

gazeta.ru
  • Вчера, 19:44
  • DTV
  • Просмотров: 55
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