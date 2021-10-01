Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.
К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля, передает ТАСС.
Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".
Олег Новицкий вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым встречал на МКС новый российский модуль "Наука" в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля "Наука" со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции. Дубров остался на орбите, его командировка продлится до весны 2022 года, он вернется на Землю на корабле "Союз МС-19". tass.ru